Elisabetta Canalis a San Pantaleo.

Sembra quasi un botta e risposta a colpi di selfie. Ex veline tutte e due, entrambe con i geni sardi nel sangue, entrambe in vacanza e protagoniste di una serie di scatti, affidati ai social, che immortalano la loro bellezza che non sfiorisce.

Dopo le pose sexy di Melissa Satta, che si è fotografata nel mare di Porto Cervo, Elisabetta Canalis ha risposto con un suo scatto in costume da San Pantaleo, in cui mette in risalto le gambe. Per entrambe è stato, chiaramente, boom di cuoricini e complimenti.

(Visited 534 times, 535 visits today)