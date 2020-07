La nave bloccata nel golfo di Olbia.

La nave si trova bloccata in mezzo al golfo di Olbia da questa mattina. Fa impressione con la poppa sollevata sopra il livello del mare. Sembra un gigante indifeso, il cargo della Grimaldi, incagliato nella secca in cui è finita, entrando in porto verso 3 del mattino.

Un colpo di vento improvviso ha causato il suo spostamento dal percorso di navigazione. Con lo scafo ha colpito i filari di cozze, per poi adagiarsi in mezzo al golfo. Le operazioni per liberare il cargo, coordinate dalla Capitaneria di porto di Olbia, sono iniziare questa mattina.

È arrivato un primo rimorchiatore che ha agganciato la nave, tentando di muoverla. Il primo tentativo non è, però, riuscito e ora si attende un nuovo rimorchiatore più potente, per riportare la Grimaldi in navigazione e, quindi, in porto.

Le operazioni dovrebbero concludersi in serata. Poi entreranno in campo i tecnici e i periti per capire i danni che ha causato la deviazione di traiettoria. I produttori di cozze hanno già denunciato danni milionari.

