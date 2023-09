La tensione nel volo per Olbia.

Una giovane passeggera inglese in viaggio da Bristol a Olbia è entrata nel bagno dell’aereo e ha acceso una sigaretta. Ciò ha causato inizialmente la comparsa di fumo e successivamente l’attivazione dell’allarme, generando panico tra gli altri viaggiatori, che erano confusi riguardo a quanto stesse accadendo. Questa situazione si è ripetuta più volte e sembra non avere fine.

Questa volta è stata una giovane inglese di 24 anni a causare turbamenti durante il volo. Non ha esitato a fumare una volta che il bagno era libero. Le assistenti di volo hanno bussato alla porta non appena il fumo ha iniziato ad entrare nella cabina. Sorprendentemente, la giovane è uscita e ha alzato la voce dicendo di aver pagato il biglietto e quindi, a suo dire, poteva anche fumare.

Gli altri passeggeri, stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, hanno rivolto insulti alla ragazza dopo aver superato la paura. Di conseguenza, il comandante del volo ha comunicato con la torre di controllo di Olbia, segnalando la presenza di un “soggetto potenzialmente pericoloso” a bordo, e la polizia di frontiera aeromarittima, guidata dal dirigente Christian Puddu, è stata prontamente avvertita. Come già avvenuto in episodi precedenti, la giovane è stata attesa sotto l’aereo all’atterraggio e accompagnata dagli agenti per ulteriori azioni. Inoltre, dovrà affrontare una pesante sanzione e le è stato vietato di volare con EasyJet in futuro.

