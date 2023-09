Stufo dei gatti della vicina li avvelena, denunciato un 51enne

Denunciato per aver avvelenato alcuni gatti.

Nella giornata di ieri, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 51 anni, impiegato senza precedenti penali. Le indagini condotte dai militari dell’Arma di Villasor hanno rivelato chiari segni di responsabilità da parte dell’uomo per quanto riguarda il maltrattamento e l’uccisione di animali, in particolare un gatto e il tentato omicidio di altri tre felini.

L’uomo, evidentemente infastidito dalla presenza di numerosi gatti allevati dalla sua vicina di casa, come ha dichiarato esplicitamente ai carabinieri, ha deciso di affrontare il problema causato dalla presenza continua di questi animali nel suo giardino. Per farlo, ha preparato un vassoio in plastica contenente bocconcini per animali, ma li ha avvelenati con pesticidi, in particolare con il tipo “metaldeide” utilizzato come lumachicida.

Questo vassoio avvelenato è stato poi posizionato su un supporto, montato sul muro di cinta della sua abitazione, che confina con la casa della persona che ha segnalato l’accaduto, la quale è un’amante dei gatti. L’obiettivo era che i gatti andassero a consumare questi bocconcini avvelenati senza che la proprietaria se ne accorgesse.

