Esami di maturità in remoto e riapertura della scuola a settembre: le ipotesi

Il rientro sui banchi direttamente a settembre sembra quasi certo.

Con il passare dei giorni l’ipotesi di riaprire le scuole direttamente a settembre prende sempre più piede.

Anche il governo nei prossimi giorni si appresterà a varare un decreto legge con le misure nel caso non si potesse riprendere questo anno scolastico. La data di riferimento è quella del 18 maggio: se l’emergenza coronavirus dovesse consentire agli studenti di rientrare in classe entro quel giorno ci saranno 4 settimane di lezione per completare l’anno. Ad oggi però un’ipotesi molto improbabile.

A un mese dalla chiusura delle scuole della Sardegna del 5 marzo, il ritorno alla normalità sembra essere lontano.

Quasi certamente anche gli studenti sardi, ritorneranno sui banchi a settembre, senza nessun bocciato o rimandato. In questo caso per gli esami di maturità niente prove scritte, ma solo una prova orale in remoto. Quasi certa la cancellazione degli esami delle medie.

Spariscono anche gli esami di riparazione per gli studenti con debiti che dovranno seguire un corso di recupero nel prossimo anno scolastico.

