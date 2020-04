Le visiere di plastica donate a Olbia.

Un artigiano della solidarietà. Mentre impazzava l’emergenza coronavirus, Salvatore Crobe, insieme ad alcuni collaboratori, si sono messi a produrre visiere di plastica per il personale sanitario di Olbia. Un gesto simile a quello fatto da tanti altri artigiani ed imprenditori in queste settimane in tutta Italia, ma che non può non scaldare il cuore. “Ho già donato le prime 20 mascherine – racconta Salvatore –. Le ho distribuite alla Croce Rossa di Padru, Intervol e Protezione civile di Olbia”.

Decide di agire alla fine di marzo, vedendo la carenza di materiale protettivo nelle strutture sanitarie di Olbia e della Gallura. Dapprima svuota il magazzino della sua ditta e dona al personale del 118 otto schermi protettivi.

Ma quelli schermi non bastano e l’emergenza si aggrava. Così decide di fare la sua parte ed iniziare a produrli. Assieme ad altri due collaboratori, Marco e Mauro Scanu, fanno le visiere di plastica, utilizzando una stampante 3D.

“Abbiamo già prodotto 20 supporti frontali con visiere per donarle ai coordinatori del 118 – ha detto il volontario -. Ora, stiamo producendo altri schermi protettivi da distribuire tra domenica e lunedì ad altri 20 operatori sanitari”. L’obiettivo è quello di dotare ora tutti i presidi.





(Visited 203 times, 203 visits today)