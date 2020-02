Ritrovato a Bortigiadas

E’ stato trovato morto a Bortigiadas, Michelino Masu, 78enne di Tempio che era uscito a raccogliere alcune arance.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si era recato nei pressi della località La Fumosa per raccogliere alcune arance ma non ha fatto più ritorno a casa. Sono subito scattate le ricerche dei Vigili del fuoco, dei carabinieri e del corpo forestale. Una volta trovato il 78enne è stato soccorso ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia scivolato e abbia battuto la testa oppure la morte sia stata dovuta ad un infarto.







