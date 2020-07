Esce di strada e viene sbalzato fuori dall’auto: morto un 27enne

L’incidente questa mattina.

E’ morto sul colpo il giovane di 27 anni che è uscito di strada con la propria auto ad Assemini, nella prima mattinata di oggi.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento l’auto guidata dal giovane è uscita di strada, capovolgendosi e facendo sbalzare il 27enne fuori dal veicolo. Nonostante i soccorsi tempestivi per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per i rilievi dell’incidente e per stabilire le cause della tragedia.

