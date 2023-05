L’arrivo all’alba di Evrima, la crociera di super lusso è nel porto a Olbia

Arrivata a Olbia la crociera di lusso Evrima

Ecco le immagini di Evrima, lo yacht di lusso della catena alberghiera The Ritz-Carlton arrivato all’alba nel porto di Olbia. Pochi giorni dopo gli scatti della Palinuro, un altro gioiello del mare è stato immortalato da Alberto Carraca mentre arriva a Olbia.

Un gigante di lusso lungo 190 metri, quasi quanto due campi da calcio, che in questo periodo solca i mari del Mediterraneo. Le dimensioni sono quelle più o meno di un traghetto della Moby che si può vedere sui moli di Olbia, ma il numero di passeggeri in queste crociere di lusso è un po’ più limitato. Anche le cabine non sono proprio simili a quelle delle tratte classiche su Olbia, come si può vedere nell’immagine qui sotto.

