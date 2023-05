La nuova linea per l’ospedale Mater Olbia.

A partire dal primo giugno, verrà inaugurato il collegamento tramite la linea 2 per il Mater Olbia, offrendo un servizio essenziale non solo per il collegamento con l’ospedale, ma anche per garantire una maggiore copertura nella zona nord della città, la quale sta vivendo una forte espansione con l’apertura di nuovi centri commerciali e residenziali.

Il capolinea della zona nord di Olbia quartiere Sa Minda Noa sarà spostato in via Nicosia, una nuova zona commerciale di fronte a McDonald’s. Di conseguenza, il percorso della linea seguirà la seguente traiettoria: partirà da via Nicosia, proseguirà per via Mosca, attraverserà la Rotonda dei Frati, e poi si dirigerà verso via Londra per continuare su viale Aldo Moro.

Il capolinea della zona sud di Olbia aeroporto sarà spostato presso l’ospedale Mater Olbia, consentendo un collegamento più diretto per i passeggeri provenienti dall’aeroporto. Il percorso della linea includerà anche un passaggio dall’aeroporto in entrambe le direzioni, facilitando gli spostamenti per i viaggiatori.

Per quanto riguarda il servizio stesso, la periodicità verrà estesa da giorni feriali a giornalieri, garantendo una copertura costante per tutti i giorni della settimana. Inoltre, la frequenza media dei mezzi verrà incrementata da 40 a 30 minuti, consentendo un servizio più frequente e tempestivo per i passeggeri. Le partenze dai rispettivi capolinea avverranno mediamente ogni 30 minuti, permettendo un accesso più agevole e una maggiore flessibilità per gli utenti.

Al fine di soddisfare le esigenze degli utenti nelle diverse fasce orarie, sono state apportate alcune modifiche agli orari di partenza. Il servizio verrà anticipato nella fascia mattutina, con la prima partenza da Olbia centro in direzione ospedale Mater Olbia prevista alle ore 5:50. Analogamente, la prima partenza dall’ospedale Mater Olbia verso via Nicosia avverrà alle ore 6:30. Inoltre, il servizio verrà prolungato nella fascia serale, con l’ultima partenza per la corsa completa in direzione via Nicosia programmata per le ore 21:30, e l’ultima partenza per la corsa completa in direzione ospedale Mater Olbia alle 22:20. L’ultima corsa dall’ospedale Mater Olbia in direzione di Olbia centro sarà alle ore 23:10, permettendo agli utenti di usufruire del servizio anche in orario serale.

Con queste modifiche al percorso, all’orario e alla frequenza, il servizio di trasporto pubblico si adatta alle esigenze crescenti della popolazione e offre un collegamento affidabile e conveniente per raggiungere l’ospedale Mater Olbia e le zone circostanti, contribuendo al benessere e alla comodità dei residenti e dei visitatori della città.

