Da nord a sud la Sardegna ospita Palinuro, Vespucci e Luna Rossa

La Palinuro tra Olbia e Porto Cervo mentre a Cagliari si incrociano la Vespucci e Luna Rossa: in Sardegna le regine della vela. In occasione dei campionato nazionali J24 a Cala dei sardi è arrivata a Olbia la nave scuola Palinuro. Formalmente ha ancora come base La Maddalena e torna spesso in Gallura questo gioiello della Marina militare. Oggi va a Porto Cervo per poi raggiungere la Liguria.

Nelle stesse ore nel mare di Cagliari si sono incrociate la Vespucci e Luna Rossa, la classe della storia e la potenza del futuro. A distanza di oltre 20 anni dallo storico incontro in Nuova Zelanda tra l’Amerigo Vespucci e Luna Rossa, la “nave più bella del mondo” e il team che rappresenterà l’Italia alla 37esima America’s Cup hanno incrociato nuovamente le prue.

Nel 2002 Luna Rossa stava per disputare la sua seconda Coppa America ad Auckland e la Vespucci faceva la sua prima circumnavigazione del globo. In quell’occasione, davanti a migliaia di fan e alle televisioni collegate per seguire l’evento più antico nella storia dello sport, le due imbarcazioni si diedero appuntamento nel Golfo di Hauraki, dove vennero immortalate dall’obiettivo di Carlo Borlenghi in uno scatto diventato iconico.

Oggi, per celebrare l’incontro tra le due imbarcazioni, ambasciatrici dell’Italia nel mondo, il prototipo del team Luna Rossa Prada Pirelli ha navigato fianco a fianco con la nave scuola della Marina Militare Italiana nelle acque antistanti il molo Ichnusa di Cagliari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui