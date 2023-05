L’incidente nella frazione di Cugnana a Olbia.

A Olbia, nella frazione di Cugnana, si è verificato un incidente in cui il conducente di uno scooter ha perso il controllo del mezzo e ha terminato la sua corsa in un dirupo. Nell’impatto è rimasto ferito insieme ad un altro giovane che viaggiavano verso la città. L’evento si è verificato nel pomeriggio di ieri, ed entrambi i ragazzini sono state immediatamente trasportati all’ospedale San Giovanni Paolo II per ricevere le cure necessarie.

Sul luogo dell’incidente, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i quali hanno condotto gli opportuni rilievi per stabilire le circostanze e le cause dell’incidente. Al momento, tra le ipotesi prese in considerazione, si ritiene che la velocità sostenuta dal conducente dello scooter o una momentanea distrazione possano essere state tra i fattori determinanti.

