I rischi nell’ex istituto Alberghiero di Poltu Quadu.

L’edificio dell’ex istituto alberghiero a Poltu Quadu sta perdendo parti della sua facciata, creando un potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, nei giorni scorsi, ha emesso un provvedimento urgente, ordinando al dirigente del settore tecnico di prendere misure immediate per prevenire pericoli per le persone e i veicoli che transitano o si fermano nell’area che ospita gli uffici della polizia locale.

L’area a rischio è stata recintata per evitare pericolosi crolli di cornicioni e intonaco dal grande edificio, costruito negli anni ’70 come scuola alberghiera mai attuata. La mancanza di manutenzione nel corso degli anni ha portato alla deteriorazione della struttura, rendendola ora pericolosa. Questo intervento è necessario per garantire la sicurezza dei dipendenti e dei cittadini che frequentano l’area.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui