La segnalazione di Teresa Azzena di Olbia sulle vespe e le risposte con sgarbo.

Ha riscontrato un’abnorme presenza di vespe in via Principe Umberto a Olbia e al molo Brin e per questo, ha segnalato il tutto ai vigili del fuoco, che le avrebbero risposto con sgarbo.

Inoltre, il nido di vespe individuato in una fessura del muro in via Principe Umberto, dopo 10 giorni è ancora lì, nessuno lo ha rimosso. E’ comparo, invece, il nastro a strisce bianche e rosse che generalmente delimita le aree interdette, durante lavori, incidenti o manifestazioni.

Le vespe, però, il significato del nastro non lo capiscono, e infatti entrano ed escono dal nido, come dimostrato nel video. Il nastro è di difficile interpretazione anche per i cittadini, che difficilmente penserebbero di passare attraverso il muro o di introdursi nella fessura dove le vespe hanno fatto il nido. Vespe e cittadini passano, dunque, tranquillamente, in quel tratto di strada. Ma se qualcuno allergico alla puntura delle vespe, durante il transito, fosse aggredito e punto dalle vespe dell’alveare, potrebbe nascere un grosso problema di pubblica incolumità.

Per questo i motivi Teresa Azzena si è rivolta alla nostra redazione. La speranza è quella dare maggiore evidenza al problema affinché qualcuno intervenga rimuovendo il nido di vespe.

