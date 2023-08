Corona scatenato per il compleanno del figlio a Porto Cervo

Fabrizio Corona sceglie la Sardegna.

Fabrizio Corona ha deciso di festeggiare il 21esimo compleanno di suo figlio Carlos in Sardegna, precisamente a Porto Cervo. Ma con loro non c’è la mamma Nina Moric. La festa, dove il re dei paparazzi appare molto scatenato, si è tenuta un locale esclusivo con tanto di torta, candeline, balli e tanti vip.

Con il fotografo dei vip c’era anche la baby fidanzata Sara Barbieri, che ha soltanto due anni in più del giovane Carlos. I fan si sono stupiti tantissimo dell’assenza di Nina Moric, che recentemente ha avuto problemi di salute. La donna ha postato gli auguri e una dedica per il figlio, anche se aveva lamentato la lontananza del suo “bambino” durante un momento difficile. La showgirl infatti si era fatta asportare il seno e non aveva avuto l’appoggio del giovane.

Sarà forse questo che la Moric non si è presentata? O è forse la presenza della Barbieri o i rapporti tesi con il suo ex a farla rinunciare a trascorrere il giorno più importante di suo figlio? Non si sa, ma fatto sta che Carlos sembra non abbia sentito la mancanza di sua madre. Nei balli scatenati tra lui, Carlos e la baby fidanzata in locali in a Porto Cervo, erano presenti anche Giacomo Urtis e Soleil Sorge, che è stata già in Costa Smeralda, protagonista di una presunta rissa con Oriana Marzoli.

