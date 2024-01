Felix Job day il 10 e 31 gennaio a Olbia

La catena Felix Hotels cerca personale e ha organizzato due “job day” a Olbia per trovare le persone giuste per le varie mansioni. “Gestiamo 8 hotel in Sardegna e per la stagione 2024 siamo alla ricerca di persone con la passione per il mondo dell’ospitalità e per la cura dei dettagli. Desiderosi di offrire un servizio di qualità per la nostra clientela italiana ed internazionale”.

Questi i ruoli per cui ci si può proporre:

Receptionist

Portiere notturno – portiere notturno turnante

Booking agent

Governante (Hotel La Coluccia)

Cameriera ai piani

Addetta alla lavanderia

Secondo maître d’hotel

Chef de Rang

Barman

Commis di sala

Addetto alle colazioni e caffetteria

Chef de partie

Commis di cucina

Facchino

Bagnino

Primo Felix Job Day – 10 gennaio 2024 – Hotel Felix Olbia, Viale A. Moro 333 – Olbia

“Invia una mail entro il 9 gennaio a job@felixhotels.it

Allega il tuo CV corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali

Scrivi nell’oggetto: “Felix Job Day 10 gennaio”

Scrivi nel testo della mail la posizione alla quale sei interessato (ad esempio: sono interessato alla posizione di Barman)

Secondo Felix Job Day – 31 gennaio 2024 – Hotel Felix Olbia, Viale A. Moro 333 – Olbia

Invia una mail entro il 24 gennaio a job@felixhotels.it

Allega il tuo CV corredato di autorizzazione al trattamento dei dati personali

Scrivi nell’oggetto: “Felix Job Day 31 gennaio”

Scrivi nel testo della mail la posizione alla quale sei interessato (ad esempio: sono interessato alla posizione di Barman).

Felix Hotels ha otto strutture, stagionali e annuali, a Santa Teresa Gallura (Hotel La Coluccia), Baja Sardinia (Hotel Airone), Arzachena (Country Resort & Restaurant Parco degli Ulivi), Olbia (Hotel Felix Olbia), Porto San Paolo (Hotel Residence Porto San Paolo), Bari Sardo (Galanias Hotel & Retreat), Nuoro (Residence Hotel Grandi Magazzini), La Baja (Santa Caterina di Pittinuri).

