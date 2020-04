Le celebrazioni assenti in Gallura.

Festa della Liberazione sotto tono, in Gallura i comuni non celebrano il 25 aprile. Un’assenza che colpisce particolarmente nel settantacinquesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo.

I comuni della Gallura non hanno celebrato il 25 aprile, neanche in forma ridotta. “Mancata organizzazione“, nella maggior parte dei casi, per molti sindaci la rinuncia è stata fatta “a malincuore“, come loro stessi dicono.

In alcuni comuni non era particolarmente usuale celebrare questa ricorrenza, poichè assente il monumento ai caduti. Ma le celebrazioni sono assenti anche in comuni dove ogni anno si sono omaggiati gli eroi della Resistenza. Rimane, tuttavia, una celebrazione mancata, soprattutto se si pensa ai tanti galluresi che contribuirono a quelle vicende.

(Visited 128 times, 136 visits today)