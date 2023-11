Dieci anni dalla tragedia del ciclone Cleopatra: una fiaccolata a Olbia

Il 18 novembre a Olbia si terrà la fiaccolata per le vittime del ciclone Cleopatra.

Tra pochi giorni la tragedia del ciclone Cleopatra a Olbia compirà 10 anni. Si terrà il 18 novembre, anniversario della morte delle 9 vittime in città, la fiaccolata in ricordo di quelle persone che hanno perso la vita a causa dell’alluvione del 2013.

Un giorno drammatico scolpito per sempre nelle memorie degli olbiese. Quella terribile sera persero la vita anche due bambini, Morgana Giagoni ed Enrico Mazzoccu. Le altre vittime furono il papà di Enrico, Francesco Mazzoccu, la madre della bimba, Patrizia Corona. Morirono con loro anche Anna Ragnedda, Maria Massa, Sebastiana Brundu, Maria Loriga e Bruno Fiore.

Il Comune di Olbia ha firmato l’ordinanza per lo svolgimento del corteo nelle vie della città, dove è stata sospesa la circolazione stradale. La fiaccolata passerà nei luoghi diventati teatro della tragedia del 18 novembre 2013. Si partirà da via Spromonte (fronte chiesa di Sant’Antonio), via Agresti, via Vesuvio, corso Vittorio Veneto (Area di intersezione con via Tre Venezie). Da via Tre Venezie si attraverseranno via Malta, via Val D’Aosta, via Lazio, via Trentino, via Ambalagi, via Barbagia, fino alla rotonda “S’artiglieria”. Il corteo raggiungerà via Roma (ponte di ferro), via Ungheria, via Messico, fino ad arrivare in via Belgio.

Queste sono le vie dove la furia dell’acqua ha tolto la vita a gran parte delle vittime del ciclone Cleopatra. Sono zone che ancora oggi sono sotto il rischio idrogeologico. In città si terranno anche altre manifestazioni, come l’inaugurazione del monumento in memoria delle vittime sul lungomare Escrivà, composto da 9 monoliti di granito.

