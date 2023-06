Olbia dice addio a Filomena Canu.

Olbia è in lutto per la scomparsa di Filomena Canu, pittrice e scrittrice molto conosciuta in città. Un lutto che ha colpito anche il mondo del calcio poiché la donna era la mamma del responsabile della Comunicazione e del Marketing dell’Olbia Calcio, Matteo Sechi.

Filomena è ricordata come una donna gentile e dotata di una grande sensibilità, conosciuta molto anche a Porto Torres, la sua città natale, già segnata da un altro terribile e recente lutto. “Un altro pezzo del nostro rione. Buon viaggio Filomena”, scrivono i suoi conoscenti del quartiere Monte Angellu.

A darle l’ultimo saluto è anche l’Olbia Calcio, che si è stretta nel dolore della Famiglia Sechi. “In questo momento di grande commozione, il presidente, i dirigenti, lo staff e tutto il gruppo squadra intendono esprimere il proprio cordoglio ed estrema vicinanza al nostro caro Matteo e tutta la famiglia”, si legge nella pagina ufficiale della squadra.

