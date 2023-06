Maturità per gli studenti in Sardegna e in Gallura.

Anche la Gallura e la Sardegna si preparano all’esame di maturità. Sarà mercoledì 21 giugno, alle 8.30 con il primo scritto di italiano, che è valido per tutti gli indirizzi. Giovedì 22 giugno, si svolge la seconda prova, che riguarda le materie specifiche di ciascun percorso di studio.

Successivamente, ci sarà un colloquio, la cui data sarà stabilita da ciascun istituto, al fine di valutare il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale di ogni candidato. Quest’anno, sono coinvolti nelle prove 536.008 studenti (521.015 candidati interni e 14.993 esterni), mentre le commissioni sono 14.000, per un totale di 27.895 classi.

Il voto finale dell’esame di maturità viene espresso in centesimi, con un massimo di 40 punti per il credito scolastico, 20 punti per il primo scritto, 20 punti per il secondo scritto e 20 punti per il colloquio. La commissione può assegnare fino a 5 punti bonus a coloro che ne hanno diritto. La somma di tutti questi punteggi determina il voto finale dell’esame. Il punteggio massimo è 100 (con possibilità di lode), mentre il punteggio minimo per superare l’esame è di 60/100.

Record di non ammessi in Sardegna.

La Sardegna è ancora al primo posto per numero di studenti bocciati e, dunque, non ammessi all’esame di Maturità. Il dato è altissimo e segna un gap con tutte le regioni dell’Italia. Nell’Isola a non essere ammessi sono l’8,2 degli studenti mentre la media italiana è de 3,6. Di conseguenza la regione è fanalino di coda per numero di studenti che domani dovranno affrontare la maturità. La prima regione per numero di studenti ammessi è la Campania, con il 96,7% dei maturandi e soltanto il 3,3 dei bocciati.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui