Esce un nuovo profumo della linea “Acqua di Porto Cervo”

L’azienda di profumi d’eccellenza Mansfield presenta il suo nuovo profumo dedicato a Porto Cervo.

“Il vento è un cavallo: senti come corre per il mare, per il cielo”. Nelle parole del grande poeta Pablo Neruda si cela tutta la bellezza e la forza del vento. Per celebrare e salutare l’ingresso dell’estate, la stagione più amata dell’anno, dal 21 giugno 2023 l’azienda di profumi d’eccellenza Manfield presenta “Soffio di Eolo”, la nuova fragranza della linea Acqua di Porto Cervo.

Eolo, il dio dei venti, regala il suo nome leggendario all’ultima produzione di casa Mansfield, che rende omaggio al Mar Mediterraneo e a quella terra unica e favolosa che è la Sardegna, paradiso di emozioni per la vista e per l’olfatto.

“Gli odori della sua vegetazione – pini, lentisco e mirto – si intrecciano con i suoi colori, dal verde smeraldo all’azzurro infinito” commenta Massimo Scalella di Mansfield. Da oltre un quarto di secolo, l’azienda partenopea d’eccellenza firma profumi e fragranze ‘made in Italy’ che da Napoli, culla della cultura mediterranea, raggiungono ogni destinazione internazionale.

“Questo speciale profumo dipinge un’emozione olfattiva che racconta l’anima pura del Mare Nostrum e delle sponde della magica Sardegna” aggiunge Simona Scalella di Mansfield. Il profumo “Soffio di Eolo” si esprime, nelle sue Note di Testa, con il Cardamomo, l’Artemisia, la Lavanda e il Bergamotto; nelle Note di Cuore cela essenze di Violetta, Iris, Sandalo, Fava Tonka e Fiori Bianchi; nelle Note di Fondo, “Soffio di Eolo” rivela, invece, i Legni Dolci, il Muschio Bianco, le Note Ambrate e i Muschi.

Mansfield è un nome poco partenopeo, ma le sue origini riportano nel cuore di Napoli, dove l’azienda viene fondata nel 1997 dalla famiglia Scalella. Passione, cultura, competenza fanno di Mansfield un’azienda che regala “emozioni olfattive” racchiuse nella memoria e pronte a essere scoperte e riscoperte.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui