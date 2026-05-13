Gira per Olbia con una fiocina: arrestato pregiudicato

Paura nella notte a Olbia: uomo armato di fiocina gira per la città.

Nella notte di mercoledì 13 maggio un uomo è stato arrestato dopo aver violato la sorveglianza speciale, uscendo di casa a Olbia con una fiocina. A trarlo in arresto in flagranza i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia. Si tratta di un 46enne olbiese, ritenuto responsabile di aver violato le prescrizioni della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

L’arresto.

L’uomo era stato sottoposto con obbligo di permanenza domiciliare in orario notturno, nonché ritenuto responsabile di porto ingiustificato di armi. In particolare, nel corso della notte, durante un servizio di perlustrazione nel centro abitato di Olbia, i militari hanno notato un soggetto che, alla vista dell’auto di servizio, si è nascosto dietro ad un veicolo in sosta.

Immediatamente raggiunto ed identificato, l’uomo è stato trovato in possesso di un fucile subacqueo con elastico armato e fiocina inserita, arma che è stata opportunamente tolta dalla disponibilità dell’interessato e sottoposta a sequestro. Tratto in arresto, l’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa di rito direttissimo, come disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania.

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