Luogosanto, un progetto per tornare alle radici col Mulino Agnana

Luogosanto si fa custode della biodiversità col Mulino Agnana

Il 16 maggio a Luogosanto nel rione San Paolo ci sarà l’inaugurazione ufficiale del Mulino Agnana per la macina del grano. Un evento che segna l’inizio di un progetto ambizioso volto a valorizzare le radici agroalimentari dell’Alta Gallura attraverso l’innovazione sostenibile e la memoria storica.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione sinergica tra l’Agenzia Laore, il Gal Alta Gallura, l’Unione dei Comuni Alta Gallura e il Distretto delle Ruralità del Nord Sardegna. L’obiettivo primario dell’incontro è l’avvio formale del percorso per la nascita della Comunità di tutela di biodiversità e cibo dell’Alta Gallura. Questo processo si concretizzerà alle ore 13.00 con la costituzione del comitato promotore, un organo fondamentale per coordinare una rete capace di integrare tradizioni millenarie, tutela ambientale e nuove opportunità economiche per gli operatori locali.

La scelta del Mulino

La scelta del Museo Agnana come sede dell’evento sottolinea l’importanza del recupero dei manufatti storici legati alla filiera del grano, intesi non solo come reperti del passato ma come motori di una nuova economia circolare. Attraverso la partecipazione attiva di associazioni, cittadini e professionisti del settore, si intende costruire un modello di sviluppo sostenibile che metta al centro l’autenticità dei prodotti locali e la protezione delle varietà agricole autoctone, elementi essenziali per contrastare l’omologazione alimentare e promuovere il turismo esperienziale.

L’istituzione della Comunità di tutela rappresenta una risposta concreta alle sfide della modernità, proponendo una visione in cui la tutela del patrimonio agroalimentare diventa una leva di crescita per l’intero comprensorio gallurese. Il coinvolgimento diretto della cittadinanza e degli operatori del territorio durante questa giornata di condivisione appare dunque cruciale per garantire che il percorso intrapreso sia partecipato e profondamente radicato nel tessuto sociale di Luogosanto e dei comuni limitrofi.

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