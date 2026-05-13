Sanità e lavoro, due proposte di legge: raccolta firme a Olbia

La Cgil in piazza anche a Olbia per raccolte firme su leggi per la sanità e lavoro.

Anche a Olbia la mobilitazione della CGIL per blindare il diritto alla sanità e la dignità del lavoro. Il 15 e 16 maggio, il sindacato scenderà nelle piazze della Gallura e di tutta Italia per dare il via a una grande raccolta firme a sostegno di due leggi di iniziativa popolare su sanità pubblica e appalti. La CGIL darà avvio, in tutto il territorio nazionale, alla campagna di raccolta firme per due proposte di legge di iniziativa popolare promosse insieme a numerose organizzazioni e associazioni della società civile. Due giornate di mobilitazione nazionale che coinvolgeranno tutti i territori italiani.

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Centinaia di banchetti.

In ciascuna delle 110 Camere del Lavoro della CGIL saranno organizzate iniziative pubbliche di presentazione delle proposte legislative e saranno allestiti centinaia di banchetti nelle piazze e nelle vie dei capoluoghi di provincia per consentire alle cittadine e ai cittadini di sottoscrivere le iniziative.

Olbia.

A Olbia, venerdì 15 maggio, la CGIL sarà presente dalle ore 9 alle 13 davanti all’ingresso dell’Ospedale Giovanni Paolo II° in via Bazzoni-Sircana e sabato 16 maggio in viale A. Moro 165 nei pressi del mercatino rionale. Saranno presentate le proposte di legge e ci saranno le raccolte firme a sostegno delle campagne: “Io firmo per il diritto alla salute” “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”. Durante la mattinata sarà possibile firmare per sostenere: la tutela e il rafforzamento della sanità pubblica e il diritto a un lavoro dignitoso e sicuro negli appalti.

Sanità e raccolte firme a Olbia.

Nella mattinata di venerdì 15 sarà presente Sandro Gallittu della CGIL nazionale. Le due proposte di legge puntano, da un lato, a difendere e rafforzare il SSN, garantendo il diritto effettivo alla salute e valorizzando il lavoro nel settore sanitario.

Lavoro, legge di iniziativa popolare.

Dall’altro, a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori degli appalti gli stessi salari, le stesse tutele e gli stessi diritti dei dipendenti diretti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 15 maggio sarà inoltre possibile sottoscrivere le proposte di legge anche online attraverso il sito del Ministero della Giustizia. La CGIL invita tutta la cittadinanza a partecipare a questa importante mobilitazione nazionale per la difesa dei diritti fondamentali, della salute pubblica e della dignità del lavoro.

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