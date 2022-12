Da Paolo Fresu ai Kenze Neke, la musica sarda saluta Francesco Pilu

Per capire l’importanza di Francesco Pilu e dei suoi Cordas et Cannas basta vedere la reazione alla sua scomparsa da parte di tutti i musicisti sardi. Il loro punto di forza è sempre stato quello di unire la tradizione a suoni e arrangiamenti contemporanei e i messaggi di cordoglio per l’artista olbiese arrivano da esponenti di diversi generi musicali.

“Ciao Franziscu, nos ad’a mancare sa ‘oghe tua melodiosa ei sos ojos chi riene. Pro ammentu e pro no t’immentigare”, è il messaggio di Paolo Fresu. “Oggi ci ha lasciato Francesco Pilu, una delle voci più belle della nostra isola e del mediterraneo – ricorda Elena Ledda -. Piango un amico, un fratello, un uomo buono, dolce , giusto e un collega straordinario. Ringrazio Dio di averti incontrato e di aver condiviso la tua arte per tanti anni. Bai cun Deus”.

“Maestro ci mancherai tanto – è il messaggio di Maria Giovanna Cherchi -. Incontrare la tua voce, godere della tua arte generosa, imparare da te la libertà della musica ancorata alla Sardegna. Grazie per ciò che ci hai insegnato. Vicina alla tua famiglia e chi ti ha amato”.

Dai Kenze Neke ai Sa Razza

“Conoscevo Francesco da una vita. Ho visto la prima volta i Cordas alla fine degli anni settanta, durante un memorabile concerto all’ombra della torre di San Giovanni di Posada. Rimasi folgorato dalla loro musica e dal carismatico cantante – ricorda Massimo Loriga -. Nel corso degli anni ci siamo incrociati sul palco in tantissime occasioni. Tra i Cordas e i Kenze Neke c’era un rapporto strettissimo e una grande stima reciproca. La scomparsa di Francesco è una perdita immensa e insostituibile. Condivido un filmato di pochi secondi, realizzato durante la registrazione di un disco dei Nur nel 2004, a cui Francesco diede il suo preziosissimo contributo. Bonu viazzu Frantziscu”.

“Oggi non va bene. No. Fait bonu viaju Frantzì – scrive Quilo dei Sa Razza -. L’isola perde oggi un grande autore, un grande uomo sardo, un grande musicista. Silenzio”.

“Oggi il mio cuore piange di dolore. Francesco Pilu, Cordas et Cannas, lascia questa vita – scrivono i GolaSeca -. Se ne va un pezzo della mia vita artistica, se va un artista straordinario che ha dato tanto all’arte, alla cultura, alla storia della musica sarda. Restano le canzoni, restano le poesie, resta la magia della tua e della vostra musica. E personalmente mi resterà nel cuore la nostra ultima chiacchierata meravigliosa in cui sono finalmente riuscito a dirti grazie per le emozioni che ho sempre portato con me.

Addio Francesco ti voglio bene. I GolaSeca in segno di rispetto e di lutto, sospendono ogni attività per ricordare un grande della musica sarda”.



