Lutto per la scomparsa del cantante dei Cordas et Cannas.

Il mondo della musica piange la scomparsa di Francesco Pilu, voce e leader dei Cordas et Cannas. Originario di Padru, ma residente a Olbia, aveva fondato il gruppo nel 1978. Numerosi i concerti in Italia e all’estero, spesso richiesti dagli emigrati.

La notizia si è diffusa in pochi minuti in tutta la Sardegna, suscitando profondo cordoglio. Di lui resterà nella memoria la grande capacità artistica e il suono dell’armonica, delle launeddas, di su solittu e dell’organetto. A far nascere i Cordas et Cannas sono stati, oltre a Piu, anche Andreino Marras, Bruno Piccinnu e Gesuino Deiana.

