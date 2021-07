Il Lexus Padel Vip Cup a Poltu Quatu.

Francesco Totti porta in Sardegna il Lexus Padel Vip Cup, il torneo di padel più ambito dell’estate 2021, ospitato il 9 e 10 luglio al Grand Hotel Poltu Quatu, ritrovo esclusivo di una clientela internazionale, immerso nella bellezza naturale e splendente della Costa Smeralda, scelto anche per rilanciare l’indotto del territorio.

Location ideale per celebrare il recente inserimento ufficiale del Padel nei Giochi Olimpici Europei di giugno 2023, disciplina in continua crescita, che in Italia registra oltre 60.000 tesserati e 500.000 praticanti in 3000 campi, fra cui molti beniamini del grande pubblico.

Numerosi sono infatti i volti noti travolti dalla passione padel, iscritti al Lexus Padel Vip Cup, oltre al capitano, appena nominato Ambassador di Milano-Cortina 2026, saranno presenti star dello spettacolo, special guest del mondo sportivo e campioni che hanno fatto la storia del calcio italiano: Giampiero Maini, Ciro Ferrara, Stefano Fiore, PierLuigi Pardo, Vincent Candela, Christian Panucci, Antonio Cabrini, Luigi Di Biagio, Dario Marcolin, Thomas Locatelli, Jimmy Ghione il Presidente della Federazione Internazionale di Padel Luigi Carraro

Una sfida avvincente a sostegno di WeWorld Onlus, organizzazione che da oltre 50 anni si impegna per il rispetto e il riconoscimento dei diritti fondamentali in particolare di donne e bambini. Nei giorni del torneo verranno organizzate due aste benefiche, il cui ricavato verrà donato a sostegno del progetto di empowerment femminile “Spazio Donna”, contro ogni forma di violenza e discriminazione, e al programma nazionale contro la povertà educativa.

