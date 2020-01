I funerali dell’assessore Altea.

Si terranno domani mattina alle 11 i funerali dell’assessore al Turismo di Aggius Andrea Altea, ucciso il 5 gennaio in una sfortunata battuta di caccia nelle campagne vicino al paese. Il magistrato ha concesso il nulla osta alla sepoltura, dopo l’autopsia che si è compiuta all’istituto di medicina legale di Sassari.

Il feretro è partito da Sassari, nel pomeriggio, per far ritorno ad Aggius, dove è stata allestita la camera ardente. Tantissime persone sono attese alle esequie di domani nella chiesa parrocchiale di Santa Vittoria, tra cui moltissimi sindaci della Gallura, che indosseranno in segno di lutto la fascia tricolore.

Intanto, nessuna novità è emersa dalle indagini. I carabinieri di Tempio dovranno aspettare l’esito dell’autopsia per riuscire a determinare con certezza da quale fucile sia stato sparato accidentalmente il colpo che ha ucciso Altea.

