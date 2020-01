La denuncia del consigliere regionale Meloni.

É trascorso un altro anno, ma non c’è ancora nessuna novità significativa sul riordino degli enti locali della Sardegna. Anzi, osserva il consigliere regionale del Pd Giuseppe Meloni, ci sono “almeno due differenze importanti” che vale la pena sottolineare. Un anno fa la proposta di legge per istituire la Provincia del Nord Est (o della Gallura) aveva superato lo scoglio della Commissione e si trovava in Aula ad un passo dal traguardo.

“Ad oggi, invece, non vi è stata alcuna proposta della Giunta in questo senso, nonostante gli impegni per un intervento nei primi 6 mesi del nuovo mandato assunti in campagna elettorale, seguiti da continui proclami in questo primo scorcio di legislatura”, segnala Meloni. Una lungaggine che si fatica a giustificare con l’alta rappresentatività di cui gode la Gallura in Regione. Un anno fa, infatti, il territorio era rappresentato a Cagliari da 2 consiglieri di maggioranza e 2 assessori, oggi da 5 consiglieri di maggioranza e 3 assessori, tra i quali proprio l’assessore agli enti locali, competente per materia, Qurico Sanna.

“Insomma nuova amministrazione regionale ma problemi vecchi e irrisolti anche su questo tema, nonostante le tante promesse fatte. Basta chiacchiere da parte della maggioranza, ora occorrono i fatti”, conclude Meloni.

(Visited 73 times, 73 visits today)