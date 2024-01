Il controllo dei funghi a Olbia e Tempio.

La Asl Gallura comunica la proroga dell’apertura al pubblico dell’Ufficio dell’Ispettorato Micologico del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Anche nel mese di gennaio, il servizio sarà accessibile gratuitamente con accesso diretto, senza attese, sia a Olbia che a Tempio.

Gli esperti saranno disponibili per esaminare i funghi destinati al consumo e valutarne la commestibilità. A Olbia, l’ufficio è aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13 presso l’ex ospedale San Giovanni di Dio, ingresso da via Borromini (0789/552153). A Tempio, la sede è nell’Hospice Asl in via Limbara (079/678333) con apertura il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13.

