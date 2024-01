I lavori alla nuova stazione di Olbia.

I nuovi lavori alla nuova stazione di Olbia procedono spediti. Tra via Vittorio Veneto e via Tavolara si è aperto il cantiere per la creazione della pensilina per il binario 4, che collegherà il centro storico all’aeroporto Costa Smeralda e all’ospedale.

I lavori sono in corso anche accanto allo scalo ferroviario Olbia-Terranova, dove gli operai sono al lavoro per creare il sottopasso che porta sia alla vecchia che al binario 4, il cui accesso esiste già. Questi interventi uniranno le due stazioni semplificando le problematiche dei passeggeri. Intanto il sindaco di Olbia aveva annunciato che i binari arriveranno anche al porto Isola Bianca.

