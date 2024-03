Due premi in Gallura ai Forensic Awards di Milano

Gallura protagonista all’annuale appuntamento con i Forensic Awards 2024, che premia le eccellenze italiane nel campo delle scienze forensi. Sono stati due infatti i finalisti galluresi che durante la serata di gala svoltasi all’Hilton Garden Hill di Milano hanno vinto nelle rispettive categorie.

Per la categoria “Linguistica forense” il premio è andato a Gianluca Lombardi, ciociaro d’origine e gallurese d’adozione. Laurea in Giurisprudenza, criminologo iscritto alla prestigiosa “Società italiana di criminologia”, specializzato in Psichiatria forense, Criminologia clinica e, appunto, Linguistica forense, ha conquistato l’ambito premio.

Nella motivazione si legge, “per il prezioso e continuo sostegno alla comunità forense nazionale grazie al suo apporto formativo specialistico nell’ambito della linguistica forense. Per aver sviluppato, attraverso uno studio mirato, affiancato anche dalla trentennale competenza derivante da attività investigative di elevato profilo effettuate in differenti contesti criminosi, una capacità di analisi, di testi e linguaggi diversi, tale da assistere il lavoro di Pubblici Ministeri e Giudici con incarichi peritali”.

Per la categoria “Psicologia forense” la scelta del Comitato tecnico scientifico è caduta su Cinzia Piredda, di Olbia, membro della Società italiana di Psicologia clinica forense. Si è aggiudicata il premio “per la sua lealtà e correttezza, per aver sempre mostrato umiltà, confrontandosi con grande rispetto nei confronti dei colleghi. Instancabile professionista, mai si è sottratta al confronto anche su casi di importanza mediatica”.

“Si è distinta, cosa non comune, per l’estrema curiosità e l’interesse alla materia della psicologia forense, ponendosi, mai con tratti autoreferenziali, con delicatezza e garbo nei confronti di clienti e professionisti dell’area psicologica e giuridica. La professionista a cui si dedica tale riconoscimento appartiene a una generazione che ha dovuto lottare, affinché questo mestiere non si snaturasse nella sua componente più importante: quella del rigore e dell’entusiasmo”.



