Nuovo palinsesto per la web radio del Community hub di Olbia

Domani alla web radio del Community Hub di Olbia si parla della Festa del papà.

Un incontro atteso, quello di stamattina, all’Olbia Community Hub, per la presentazione del palinsesto di Web Roch, la web radio che a grandi passi sta conquistando l’attenzione del pubblico per l’originalità degli argomenti trattati e per la costanza con la quale un nutrito gruppo di volontari, ogni giorno arricchisce la programmazione.

C’erano tutti gli speakers, accompagnati dalla Dott.ssa Giuseppin Biosa del Settore Servizi alla persona Responsabile del progetto , con lei Roberta Canu e Selene Fiori referenti delle società Opificio Innova srl, SPS srl e Oltrans Service che gesticono in RTI il Servizio Olbia Community Hub, e la giornalista Maria Pintore, responsabile del coordinamento della redazione partecipata di WebROCH.

Durante la presentazione, ogni speaker si è raccontato esponendo il proprio programma. Sono stati momenti particolarmente emozionanti per tutti, durante i quali il racconto dell’esperienza vissuta ha rafforzato la valenza sociale e culturale di WebRoch.

Sono stati svelati i contenuti dello speciale dedicato alla Festa del Papà che andrà in onda martedì 19 marzo dalle ore 15.30 fino alle ore 18. Una puntata originale nei contenuti realizzati dal gruppo di lavoro, dedicati alla figura del padre nel cinema ( CineNAt racconterà due film storici : Indovina chi viene a Cena e Kramen contro Kramer ), nei cartoni animati ( Crudelia incontrerà i Barbapapà, Il vecchio Geppetto e il simpatico papà di Nemo ), nel sociale( Barbara racconterà i padri di ieri legati alla letteratura o alla storia) , al mondo animale ( Elisa racconterà il mondo animale attraverso il comportamento dei Padri in natura ), nello sport (Matteo racconterà la storia di padri e figli uniti dalla stessa passione sportiva ), Michele racconterà una fiaba dedicata al padre , mentre Selene, intervisterà , per la prima volta un padre adottivo, cercando di entrare nel complesso scambio di emozioni e di amore puro che oggi lo lega ai propri figli.

Una puntata speciale in perfetto stile WebRoch con cura attenta degli ospiti, ricerca e stesura di storyboard di spessore e attenzione ai montaggi. La prossima settimana inizieranno due nuovi corsi per aspiranti radiofonici, e le aspettative sono molto alte visto il gran numero di iscrizioni ricevute. Per ascoltare WebRoch occorre connettersi con il sito www.olbiacommunityhub.it e cliccare in alto a destra sul play.

