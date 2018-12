La base dell’elisiccorso a Buddusó.

L’area di Sant’Ambrogio, nell’immediata periferia di Buddusò, è stata individuata come base regionale per l’atterraggio dell’elisoccorso Areus. L’area individuata è facilmente raggiungibile e accessibile in qualsiasi situazione, comprese quelle di urgenza assoluta.

La base verrà completamente illuminata e dotata di tutti gli strumenti indispensabili per rendere completamente efficiente il servizio sia per l’atterraggio diurno, che notturno, dell’elisoccorso. Rappresenterà, quindi, per l’intero territorio del monte Acuto, del Goceano e per parte del Logudoro, la prima forma di difesa verso le emergenze sanitarie che dovessero rendersi necessarie.

