Approvato ordine del giorno sul sughero del deputato Dario Giagoni: “Realtà strategica per il territorio sardo e per la Gallura”. L’approvazione del disegno di legge sul Made in Italy che, tra l’altro, prevede misure a sostegno delle filiere strategiche nazionali, l’istituzione del liceo del made in Italy e il fondo sovrano, è stata l’occasione per il deputato Dario Giagoni di promuovere un ordine del giorno di una filiera altrettanto strategica per il territorio italiano, sardo nello specifico: quella del sughero.

Le dichiarazioni di Dario Giagoni

“Le foreste di sughera costituiscono una risorsa economica importante per la nostra regione: circa l’85% di quelle italiane è, infatti, concentrato in Sardegna, in particolare in Gallura. Questo immenso patrimonio arboreo – commenta il deputato leghista gallurese -. Oltre a costituire un’importante garanzia di rispetto dell’ecosistema e dell’ambiente circostante, ha da sempre rappresentato un’insostituibile fonte di sostentamento economico per il territorio. Tanto da far riconoscere la nostra Isola come leader indiscusso del settore sughericolo a livello internazionale. Un primato che non può essere sprecato”.

Come si evince anche dalle relazioni del Piano sughericolo nazionale l’orientamento è puntato verso la creazione di una filiera al 100% nazionale, attraverso accordi e reti che includano la trasformazione finale del prodotto locale, azioni di promozione e di marketing territoriale. “Questo, con i piani già espressi dal Mipaaf (Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), è un primo importante passo per il riconoscimento della valenza economica e sociale del settore. Ma occorre fare di più – aggiunge Giagoni -. Ecco perché ho chiesto al Governo un ulteriore e concreto intervento economico per la produzione e il sostegno finanziario di tutta la filiera del sughero. Ringrazio il collega on. Francesco Mura che ha apposto la firma all’odg e tutti gli altri colleghi che hanno avvalorato la mia proposta”.

