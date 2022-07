Il concorso Scuole in Musica ad Arzachena.

Dopo un anno di lavoro, in cui si sono alternati periodi di didattica a distanza a lezioni in presenza, si riparte con rinnovato entusiasmo e con il consueto grande desiderio di esprimersi attraverso la musica che ha permesso ai ragazzi dell’istituto Comprensivo Arzachena 1 di ottenere consensi nei concorsi musicali.

In seguito ai successi dello scorso anno presso i concorsi Beethoveniamo, MusicArte e Giovani Promesse è arrivata un’altra grande soddisfazione per l’Indirizzo Musicale al concorso Scuole in Musica, versione on-line, di Verona, manifestazione che ha visto la partecipazione di moltissimi giovani interpreti provenienti da tutte le regioni italiane.

Al concorso hanno partecipato la classe di pianoforte guidata dalla professoressa Stefania Masu, la classe di chitarra guidata dal professor Giacomo Spano, la classe di violino guidata dalla prof.ssa Violetta Mesoraca e la classe di flauto guidata dalla professoressa Francesca Apeddu; referente dell’indirizzo e docente di musica delle classi coinvolte, 1°A, 1°C, 2°A e 3°A la professoressa Donatella Zazzara.

I ragazzi si sono distinti in diverse categorie ottenendo i seguenti premi:

Cat E:

Orchestra della classe III A – 1° Premio con 96/100

Orchestra della classe II A – 2° Premio con 93/100

Orchestra delle classi I A – I C – 2° Premio con 94/100

Cat D:

Duo flauto e pianoforte, Leonardo Cadoni, Amadori Andrea III A – 1° Premio con 95/100

Trio flauto pianoforte e violino, Esther Ragnedda, Nicole Pileri, Gaia Gentile IIIA – 1° Premio con 95/100

Duo flauto e chitarra, Esther Ragnedda, Martina Idili III A – 2° Premio con 91/100

Trio di pianoforti Lorenzo Demuro, Andrea Amadori, Chiara Pinna III A – 2° Premio con 90/100

Duo di flauti Sara Filippeddu, Sofia Mazzone III A – 2° Premio con 90/100

Trio Violino e chitarre Carlotta Columbano, Martina Idili, Claudia Pisciottu III A – 3° Premio con 88/100

Duo flauto e pianoforte Eleonora Columbano, Angelica Pitturru II A – 2° Premio con 92/100

Trio violini e pianoforte, Alfredo Tecleme, Lidia Mura, Vittorio Pecorella II A – 3° Premio con 88/100

Duo violino e chitarra, Samuel Altana, Beatrice Gneo I A – 3° Premio con 89/100

Cat C:

La solista Esther Ragnedda, allieva di flauto della classe III A – 2° Premio con 94/100

La solista Sara Filippeddu, allieva di flauto della classe III A – 2° Premio con 92/100

La solista Sofia Mazzone, allieva di flauto della classe III A – 2° Premio con 92/100

Soddisfazione della referente e della scuola tutta per gli eccellenti risultati degli alunni coinvolti.

Gli alunni della classe terza hanno potuto ricevere attestati di merito e medaglie al termine della prova orale dell’esame di licenza media.

L’indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado “Salvatore Ruzittu” si conferma elemento performante dell’offerta formativa della scuola ma ancor più quale prezioso arricchimento culturale del territorio di Arzachena.