I risultati dell’autopsia sul corpo di Giovanni Fresi.

È stato colpito più volte alla testa, Giovanni Fresi, l’orefice ucciso da suo figlio la sera del 28 dicembre, vicino alla sua abitazione ad Arzachena. L’autopsia è stata eseguita questa mattina, il 4 gennaio, all’Istituto di medicina legale di Sassari. Un’aggressione feroce che non ha lasciato scampo al 58enne, che è morto poco dopo i colpi inferti da Michele Fresi.

L’uomo sarebbe stato colpito alle spalle dal figlio con una mazza di legno, mentre stava parlando al telefono con la sua fidanzata. Lei avrebbe assistito a quella ferocia, da parte di un figlio impazzito da 10 pastiglie di Lsd e un gramo di cocaina e in preda a minacciose allucinazioni.

Il 27enne, infatti, ha riferito di vedere alieni e mostri e di aver usato la mazza per difendersi da loro, ma non ricorda di aver ucciso. L’uomo però è accusato di omicidio aggravato, perché ha ucciso un suo famigliare e resistenza a pubblico ufficiale. E non solo. Michele Fresi è anche accusato di lesioni personali aggravate dall’uso di un arma.

Infatti, il giovane, in preda alle allucinazioni, ha colpito non solo il padre, ma ha fratturato la mandibola ad una sua amica con la quale si era drogato e poi ha ferito i due carabinieri che cercavano di bloccare il ragazzo.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui