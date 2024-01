Cambia la location di due eventi a Golfo Aranci per il maltempo.

Dopo una pausa natalizia, con l’anticiclone sull’Isola, arriva una perturbazione. A causa del maltempo, a Golfo Aranci cambia la location di due eventi dell’Epifania. Non si svolgeranno più al Villaggio di Natale al parco Madeddu, ma al coperto.

Il 5 e il 6 gli eventi della Befana si svolgeranno al Palazzetto dello sport. Il 5 gennaio i gonfiabili per i bambini si spostano e non si troveranno più al Villaggio di Natale, ma gli orari di apertura saranno gli stessi, dalle 14 alle 20. Resteranno al palazzetto anche il 6 gennaio, con il grande finale, lo spettacolo con le bolle di sapone. L’evento spostato è quello interamente dedicato ai bambini, che va dalle 11:30 alle 17:30, che comprende anche altre manifestazioni per i bimbi, tra cui baby dance, musica e gonfiabili.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui