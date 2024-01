Nuovo videoclip di Salmo limitato ai minori per i contenuti: “ È censura”

Salmo subisce la censura su Youtube.

Salmo ha pubblicato recentemente il suo nuovo singolo “A te e famiglia”. Purtroppo il videoclip, pubblicato su Youtube, è stato limitato ai minori per i suoi contenuti. Così il rapper si è sfogato sui social per le restrizioni imposte dalla piattaforma.

“Restrizione, censura, cancella. Restrizione, censura, cancella – scrive Salmo su Instagram -. YouTube ha limitato il mio video. Come posso spiegare ad un algoritmo che il contenuto “sensibile” ha un messaggio positivo? Non si può. Quindi l’arte è limitata da YouTube?! La musica è quasi totalmente gratis e devi farla secondo determinate regole. Non posso postare una mia canzone su Instagram perché il copyright non lo permette. Volgiamo fare qualcosa? o stiamo zitti solo perché l’anticipo garantito dalle etichette ci fa stare comodi?”.

Il videoclip.

Il nuovo videoclip di ”A Te e Famiglia” si ispira al celebre film di Stanley Kubrick, Arancia meccanica. Le immagini mostra una critica di Salmo contro la nostra società, dove si vedono scene di guerre, violenze e figure politiche. Youtube, però, ha deciso di sottoporlo a restrizioni ai minori, decisione che non è mai stata presa fino ad ora contro i video musicali in Italia.

