Giuseppe Meloni, il nuovo consigliere regionale.

Con la coalizione del centrosinistra c’è Giuseppe Meloni, eletto nuovo consigliere regionale. Non è la prima volta per Meloni come consigliere regionale, nel 2014 è stato eletto in Regione in lista con il Partito Democratico.

Nato a Tempio il 3 maggio 1979, ha svolto numerosi incarichi politici. Dopo una laurea in giurisprudenza conseguita nel 2005, diventa avvocato . Nel 2017 diventa consigliere comunale di Loiri Porto San Paolo. Dal 2012 al 2017 è stato sindaco di Loiri.



