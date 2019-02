Postazioni internet gratuite nei piccoli comuni sardi con Piazza Wifi Italia

L’iniziativa per combattere l’isolamento digitale.

Grazie a 45 milioni di euro stanziati dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche i Comuni sardi, con priorità per quelli con meno di 2000 abitanti, potranno richiedere postazioni wifi gratuite. Il progetto “Piazza Wifi Italia” del Ministero dello Sviluppo Economico, rappresenta un’opportunità importante per la Sardegna che da anni combatte contro l’isolamento digitale e lo spopolamento.

Nell’Isola saranno oltre duecento i Comuni che – presentando domanda di attivazione del servizio – avranno diritto a una posizione privilegiata in virtù del basso indice di popolazione. Le amministrazioni comunali potranno fare richiesta di punti wifi direttamente online, registrandosi sulla nuova piattaforma web accessibile dal sito wifi.italia.it.

La notizia coinvolge tutti i Comuni e, in particolare, quelli più piccoli e a rischio di spopolamento. Connettività gratuita per tutti i cittadini, per i turisti e per le imprese, significa favorire la crescita economica della Sardegna e garantire più informazioni, più libertà, più democrazia. Potranno usufruire dello strumento anche le grandi città, che già dispongono di reti WiFi e garantire la connessione anche nelle periferie.

