Il candidato Navone commenta l’uscita di Iodice.

La Grande Coalizione civica di Augusto Navone si indebolisce. Uccio Iodice ha annunciato l’uscita del Movimento Civico di Olbia Domani, dal gruppo che sostiene il candidato per la corsa alle elezioni comunali di Olbia. Poco dibattuta, secondo il portavoce Iodice, la posizione dei sostenitori dell’unico candidato, al momento, contro il sindaco Settimo Nizzi, sui temi riguardanti l’ambiente a Olbia, come la questione della discarica e di Cala Saccaia.

La replica di Navone.

Il candidato in corsa per le elezioni del Comune, Augusto Navone, ha preso atto della sua uscita di scena, seppur con la consapevolezza che il programma della Coalizione resta chiaro e definito. “Le porte aperte sono anche questo, la libertà di ognuno di operare democraticamente le proprie scelte – ha detto il candidato -. Uccio Iodice portavoce della lista Olbia Domani, ricordo che è stato uno dei primi rappresentanti politici a chiedermi di guidare la Grande Coalizione Civica alle prossime elezioni amministrative e ricordo anche gli spunti programmatici da lui suggeriti”.

Augusto Navone ha, inoltre, dichiarato che nella costruzione del programma elettorale della Grande Coalizione, elaborata dopo una fase di ascolto della comunità olbiese, i punti programmatici richiamati oggi per mezzo stampa da Olbia Domani sono, dai candidati, nettamente definiti e condivisi. “Siamo contrari alla compromissione ambientale del promontorio di Sa Testa e all’ ampliamento della discarica consortile – dichiara – per avviare una graduale dismissione della stessa. Ma neanche favorevoli alla realizzazione in quel sito del mega digestore della frazione umida che il Cipnes intende realizzare proprio a Spiritu Santu”.

“La contiguità della discarica consortile con la frazione di Murta Maria ha già generato, con la sua costante espansione, un grave problema a quella comunità per cui è il momento di fare scelte radicali e collocare quella struttura in un altro ambito territoriale – ha detto Navone –, adeguatamente distante dai centri abitati. Pur non entrando nel merito della programmazione di altre amministrazioni speciali, che insistono nel Comune di Olbia, rivendichiamo il principio di controllo delle scelte operate da terzi nel territorio comunale in quanto è solo l’Ente locale che deve rispondere ai propri cittadini, alla loro qualità della vita ed alla sicurezza sanitaria dei suoi cittadini, senza mai cedere sovranità a chi non ha primarie competenze istituzionali di governo della popolazione”. La lista civica Olbia domani valuta l’ipotesi di un terzo polo. Sul nome del possibile candidato sindaco, ancora tutto da decidere, non si esclude che possa essere lo stesso Iodice. Stando ad indiscrezioni, anche il Movimento 5 stelle, che sostiene la Grande Coalizione, sta valutando la possibilità di candidarsi automaticamente.

