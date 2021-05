La manifestazione a Olbia.

E’ in corso a Olbia, la manifestazione legata al turismo attivo, che proseguirà fino al 16 maggio. Olbia Spring, accompagnerà la primavera del capoluogo. Olbia Spring, accompagnerà la primavera del capoluogo della Gallura con gli eventi in programma dedicati ai sentieri, nel rispetto della situazione sanitaria.

“Sono molti gli eventi ai quali abbiamo dovuto rinunciare a causa della pandemia e Olbia Spring – commenta l’assessore al turismo Marco Balata –, grazie alle sue caratteristiche, si può svolgere in tutta sicurezza a dimostrazione che il turismo attivo e lo sport outdoor sono un toccasana per mantenere l’equilibrio psicofisico anche in questo momento così particolare. Si tratta inoltre di un settore della nostra economia che va indubbiamente incentivato perché legato al turismo dei mesi di spalla”.

Tra le iniziative ci sono quelle legate ai sentieri di Olbia. “La nostra rete sentieristica offre percorsi stupendi sia dal punto di vista naturalistico che storico – commenta Balata –, con diversi gradi di difficoltà per incontrare le esigenze delle famiglie come quelle degli escursionisti più esperti. Ringraziamo l’ufficio toponomastica del Comune di Olbia per il grande e meticoloso lavoro, base fondamentale per il tracciamento dei sentieri”.

Il geografo Matteo Cara si è occupato di verificare i tracciati, preparare tracce scaricabili e realizzare parti utili per la divulgazione su vari siti di interesse turistico, tra i quali Hello Olbia. “Il territorio di Olbia è fantastico – afferma Cara –. Ad una conformazione geografica decisamente fortunata unisce il mix di suggestioni naturalistiche e storiche, due componenti che si sposano in un connubio perfetto. I sentieri, inoltre, si trovano a due passi dalla città e vanno dalla camminata più semplice in spiaggia a percorsi più impegnativi per escursionisti allenati e con esperienza. Auspichiamo che questa rete possa crescere ancora perché si tratta davvero di una grande risorsa per il territorio”.

(Visited 91 times, 91 visits today)