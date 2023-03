Dopo il grande successo della prima edizione torna il Luras Music Festival

Il ritorno del Luras Music Festival.

Il Luras Music Festival sta per tornare. Dopo il grande successo della prima edizione, il festival più colorato di Luras è pronto ad aprire l’estate con la sua seconda edizione. Le date sono state ufficialmente annunciate insieme ad alcuni ospiti di altissimo livello musicale, sia nazionali che internazionali. Non solo, quest’anno ci sarà anche un corpo di ballo che si esibirà durante lo show musicale per animare ancora di più la serata.

Il giovane imprenditore Matteo Canu, promotore dell’evento, ha spiegato che il LMF non è solo un’occasione per divertirsi, ma anche per far riscoprire ai giovani il piacere di vivere la propria città e di creare qualcosa di unico e originale. Grazie al supporto dell’amministrazione e delle associazioni locali, il desiderio di realizzare un evento che soddisfi le esigenze dei giovani e sia sano e genuino è diventato realtà.

Il Luras Music Festival si svolgerà venerdì 30 giugno, a partire dalle ore 18 e promette di regalare ai partecipanti una lunga e intensa notte all’insegna della musica e del divertimento. L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura locale, che avranno la possibilità di godere di un’esperienza unica e indimenticabile.

