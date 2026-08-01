Grosso incendio a Bottidda, in azione elicotteri e canadair

Il grosso incendio nelle campagne di Bottidda.

Un incendio è divampato nelle campagne di Bottidda, in località Nuraghe Larattu, dove sono in corso le operazioni di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale della Sardegna. Le squadre impegnate stanno lavorando per contenere il fronte del fuoco e mettere in sicurezza l’area interessata dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri delle basi operative di Alà dei Sardi, con il supporto del Super Puma, e di Anela. A dirigere le attività di contrasto all’incendio è il direttore delle operazioni di spegnimento della stazione Forestale di Bono, che coordina gli interventi delle diverse unità impegnate.

Per rafforzare il dispositivo aereo è stato richiesto anche l’intervento di due canadair, mentre è previsto l’arrivo di un ulteriore Super Puma dalla base di Fenosu. L’impiego dei mezzi aerei si rende necessario per affrontare più efficacemente l’incendio e limitare la propagazione delle fiamme nelle aree coinvolte. Le operazioni proseguono con il monitoraggio costante della situazione da parte degli operatori impegnati sul campo, in attesa dell’evoluzione del fronte di fuoco e del completamento delle attività di bonifica.

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