Sul Filo del Discorso, Mendolicchio conquista il pubblico di Olbia

A Olbia lo scrittore Leonardo Mendolicchio

Un dialogo autentico con Leonardo Mendolicchio ha caratterizzato il settimo appuntamento della rassegna Sul Filo del Discorso a Olbia. Lo psichiatra e psicoterapeuta ha presentato il suo ultimo libro. A guidare l’incontro è stato lo psicologo Andrea Bertucci, che ha accompagnato l’autore con domande puntuali, favorendo un confronto partecipato anche con il pubblico presente.

Nel corso della serata Mendolicchio ha affrontato alcuni dei temi centrali del volume, alternando riflessioni sul proprio lavoro a episodi della sua esperienza personale. Non sono mancati i racconti dedicati al figlio e agli aneddoti che hanno ispirato alcune pagine del libro, condivisi con naturalezza e capaci di creare un dialogo diretto con i lettori.

Il rapporto con la Sardegna

Tra i momenti più apprezzati anche quelli dedicati al rapporto con la Sardegna. L’autore ha raccontato il legame nato negli anni con l’isola, parlando del desiderio, tutt’altro che nascosto, di poter vivere stabilmente in questa terra, che considera un luogo capace di offrire qualità della vita e autenticità.

Andrea Bertucci ha saputo accompagnare il confronto con sensibilità e competenza, stimolando l’autore ad approfondire i temi affrontati nel libro e lasciando spazio anche alle domande del pubblico, che hanno arricchito ulteriormente il dibattito.

Al termine della presentazione, Mendolicchio si è intrattenuto con i lettori per il tradizionale firmacopie e ha concesso alcune interviste, proseguendo il confronto anche fuori dal palco in un clima informale.

La rassegna Sul Filo del Discorso proseguirà questa sera, 31 luglio alle 21.30, con la presentazione del libro di Cristina Tomasi, “La rivoluzione del metabolismo”, nuovo appuntamento del calendario estivo che continua a portare autori e storie nel cuore della città.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui