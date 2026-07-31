Meteo Olbia 1 agosto, comincia un weekend molto caldo

Le previsioni meteo per sabato 1 agosto a Olbia e Gallura

Il meteo a Olbia per sabato 1 agosto sarà caratterizzato da condizioni stabili e cielo generalmente sereno, con qualche addensamento pomeridiano. Non sono previste precipitazioni significative e i venti saranno deboli o localmente moderati, con componente settentrionale. Il quadro cambia però sul fronte delle temperature, che sono previste in ulteriore aumento proprio all’inizio del nuovo mese.

La Protezione civile regionale ha infatti attivato un avviso per le alte temperature valido fino alla sera di lunedì 3 agosto. Il fenomeno, inizialmente più concentrato nelle zone interne, è previsto in progressiva espansione. Le massime potranno superare localmente i 40 gradi, mentre domenica e lunedì sono attesi picchi intorno ai 44 gradi. Anche le notti resteranno molto calde, con temperature minime diffusamente sopra i 25 gradi.

Olbia sfiora i 40 gradi

Le previsioni ARPAS indicano per Olbia una minima di 26 gradi e una massima di 39 gradi. È un valore significativo per l’inizio del weekend, soprattutto considerando che il caldo è destinato ad aumentare ulteriormente nelle giornate successive. A Tempio Pausania la massima prevista è invece di 35 gradi, a conferma delle differenze tra costa e zone interne della Gallura.

La giornata sarà quindi favorevole per le attività turistiche, dalle escursioni nell’arcipelago di La Maddalena alle uscite in barca e alle numerose iniziative serali che animano la Gallura in agosto. Le ore centrali saranno però le più calde e sarà importante limitare l’esposizione al sole, soprattutto per bambini, anziani e persone più fragili. Il meteo a Olbia apre così un weekend di agosto con temperature in salita e una fase calda destinata a intensificarsi ulteriormente.

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