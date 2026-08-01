Scuole in Gallura, fondi per nuove aule: la Provincia accelera

I fondi per le scuole dalla Provincia Gallura.

Tre milioni di euro sono stati individuati dalla Provincia Gallura per affrontare, almeno parzialmente, la carenza di aule negli istituti superiori cittadini. La disponibilità economica è emersa nel corso del consiglio provinciale riunito ieri mattina, 31 luglio, durante il quale il presidente Settimo Nizzi ha fatto il punto sulle iniziative avviate dall’ente.

La ricerca di nuovi spazi per la didattica era stata avviata nei mesi scorsi attraverso un avviso esplorativo, finalizzato all’acquisizione di un immobile da destinare ad aule e laboratori. All’iniziativa hanno risposto i proprietari di tre edifici collocati nella parte alta di viale Aldo Moro, in prossimità del liceo scientifico Mossa e dell’istituto Panedda. Le strutture sono ora al vaglio degli uffici provinciali di via Nanni, impegnati nell’analisi delle possibili soluzioni.

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