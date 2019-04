Guasto all’acquedotto di Lerno, possibili disagi a Tempio, Calangianus, Luras e Bortigiadas

Domani i lavori di riparazione.

Domani le squadre di Abbanoa saranno a lavoro a Monti Ruju per riparare un improvviso guasto che ha riguardato l’impianto di sollevamento dal quale dipende il ramo dell’acquedotto Lerno che alimenta l’Alta Gallura. L’erogazione all’utenza è attualmente garantita dalle scorte dei serbatoio al servizio dei centri serviti. I tecnici di Abbanoa stanno procedendo anche con manovre in rete per limitare i disservizi sfruttando fonti alternative di approvvigionamento.

Nel Comune di Tempio Pausania, alimentato quasi esclusivamente dalle fonti del Limbara, i disservizi riguarderanno solo la zona 167 dove mancherà l’acqua verso le 19. A Calangianus e Bortigiadas le scorte nei serbatoi saranno sufficienti per garantire il servizio: eventuali cali di pressione potrebbero verificarsi in serata. Nel Comune di Luras, che non ha un serbatoio sufficiente a garantire una riserva, sarà attivato il servizio sostitutivo di autobotte.

(Visited 56 times, 56 visits today)