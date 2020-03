Il nuovo guasto al traghetto della Moby.

Sarebbero dovuti rientrare a casa in serata. Ma poi l’ennesimo guasto improvviso al traghetto ha complicato tutto. E il gruppo di lavoratori sardi rimasti bloccati in Corsica non hanno potuto ancora prendere la via del mare e della Sardegna.

Anzi che, dopo gli appelli, la Regione aveva svolto un lavoro certosino per consentire il ritorno dei lavoratori rimasti bloccati in Corsica durante quest’emergenza del coronavirus. Il guasto al traghetto di oggi ha fatto sfumare per l’ennesima volta il sogno di attraversare il tratto di mare e tornare a casa. Si ritenterà la tratta domani.

